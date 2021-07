La mozzarella del caseificio Vannulo è "la migliore d'Italia" Il caseificio cilentano si aggiudica il “Mozzarella Championship”

E’ di Vannulo la migliore mozzarella di bufala d’Italia. Il caseificio della famiglia Palmieri si aggiudica il “Mozzarella Championship”, primo campionato dedicato alla mozzarella di Bufala organizzato da Luciano Pignataro Wine Blog e Scatti di Gusto con il patrocinio del Consorzio Vini Sannio. Ad incoronare la migliore mozzarella una giuria di diciannove giornalisti. La migliore Dop invece è quella prodotta dal caseificio Don Peppe Diana di Castel Volturno. Le degustazioni si sono svolte in completo anonimato presso Palazzo Petrucci a Napoli dopo che i campioni di mozzarella sono stati acquistati direttamente ai caseifici. Sono stati selezionati 100 caseifici in tutta Italia e poi 16 Non Dop e 16 Dop: Vannulo è risultato caseificio vincitore!