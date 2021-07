Pontecagnano ricorda il finanziere mare Daniele Zoccola Il giovane perse la vita in mare durante un'operazione contro gli scafisti albanesi |FOTO

Pontecagnano ricorda il Finanziere Mare Daniele Zoccola, Medaglia d'Oro al Valor Civile. Nel pomeriggio di ieri, martedì 27 luglio, la Guardia di Finanza di Salerno e la Città di Pontecagnano Faiano hanno preso parte a una celebrazione per ricordare il giorvane finanziere morto in mare, il 24 luglio 2000, durante una concitata operazione di contrasto all’immigrazione clandestina al largo delle coste pugliesi.

Arruolatosi giovanissimo nella Guardia di Finanza, al termine del periodo di formazione presso la Scuola Nautica di Gaeta era stato assegnato alla Sezione Operativa Navale di Otranto, in provincia di Lecce.

La notte in cui perse la vita era a bordo di una unità navale del Corpo insieme ad altri tre colleghi, impegnato in un pattugliamento della costa salentina per prevenire e reprimere il traffico di droga e di esseri umani, fenomeni in quegli anni dilaganti, gestiti dalla criminalità organizzata albanese.

Intercettata un’imbarcazione che aveva appena abbandonato in prossimità della terraferma un gruppo di immigrati, l’equipaggio delle Fiamme Gialle aveva iniziato l’inseguimento degli scafisti, nel tentativo di bloccare i criminali ed assicurarli alla giustizia.

Per sottarsi alla cattura, questi ultimi effettuarono tuttavia una serie di manovre avventate, causando così una forte collisione, a seguito della quale i quattro militari furono violentemente scaraventati in acqua.

Nel violento impatto persero la vita Daniele ed il collega Salvatore De Rosa, di origini partenopee, il cui corpo purtroppo non è stato più ritrovato e che dopo le tante ricerche, venne dichiarato ufficialmente disperso il 31 agosto 2000.

Entrambi i caduti sono stati insigniti della Medaglia d’Oro al Valor Civile alla memoria. Dopo la Santa Messa presso la Chiesa Maria SS. Immacolata, il Sindaco di Pontecagnano ed il Comandante Provinciale di Salerno hanno deposto una corona d’alloro davanti al monumento in memoria, eretto nei giardini pubblici di via Carducci.

Ancora oggi le Istituzioni e la società civile ne celebrano l’immenso sacrificio, riconosciuto anche grazie al conferimento della Medaglia d’Oro al Valor Civile. Significativa, in questo senso, la partecipazione delle Forze dell’Ordine, delle Associazioni combattentistiche e della comunità tutta, che non si è sottratta all’impegno di presenziare ad un momento di riflessione e di ricordo.

Parole di gratitudine sono state spese dal Sindaco Sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara: "La Città di Pontecagnano Faiano sente ancora forte la mancanza di Daniele Zoccola come proiezione ingrandita della famiglia vera e propria. La Città è una grande famiglia che affronta i lutti ed i dolori, ma anche le soddisfazioni e i meriti con spirito unitario. Sarebbe intollerabile pensarla diversamente. L'annuale cerimonia in ricordo del nostro caduto riaggancia il legame che c'è fra singolo cittadino e comunità. Un legame non solo fatto di doveri e di diritti ma fatto anche di sentimenti e di partecipazione emotiva. La comunità non onora un monumento ma onora una persona che ha dato la sua giovinezza. Una giovinezza che non può essere restituita ma che è germogliata nell'esempio e che ci lascia ammirati. Ognuno di noi, facendo il suo dovere, in qualsiasi ambito si operi, ha da tenere presente che il sacrificio di molti è presupposto per la vita di tutti”.

"Ricordarlo è sempre un dovere per la nostra Città perché la memoria è lo strumento più importante per tramandare ai giovani un esempio di lealtà ai valori della giustizia e della legalità." Le parole della fascia tricolore.