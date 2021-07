Aumentano i contagi, 'a chiena di Campagna quest'anno non si farà La decisione comunicata dal sindaco Roberto Monaco: "La salute prima di tutto"

"L’amministrazione comunale e la Pro Loco di Campagna, visto l’evolversi della situazione epidemiologica sul territorio comunale, comunicano la sospensione dell’evento ‘A Chiena, in programma per il giorno 1º agosto". Così il sindaco del municipio salernitano, Roberto Monaco, ha informato cittadini e turisti della decisione a proposito dell'evento.

"Le attività erano state programmate alla luce di un quadro sanitario diverso da quello odierno: al momento, l’incremento dei contagi su scala locale e regionale rappresenta un elemento di preoccupazione. La necessità di assicurare la tutela dei nostri concittadini e dei tanti ospiti impone, quindi, un gesto di responsabilità", il messaggio del primo cittadino di Campagna.

'A Chiena è uno degli eventi estivi di maggior successo, capace ogni anno di richiamare - in condizioni normali - migliaia di persone. Questa estate, però, l'iniziativa è stata sospesa per via dell'aumento dei contagi da Covid-19.

Il Comune e la pro loco di Campagna hanno fatto sapere che tutti i biglietti acquistati saranno rimborsati.