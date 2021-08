Randagismo, firmato protocollo d'intesa per arginare il fenomeno a Capaccio In programma censimento della popolazione canina padronale e adeguata campagna di sterilizzazione

È stato firmato questa mattina un protocollo di intesa per limitare il fenomeno del randagismo nel nostro Comune attraverso il censimento della popolazione canina padronale e una adeguata campagna di sterilizzazione. A sottoscrivere l’accordo sono stati il Comune di Capaccio Paestum, l’associazione Diamoci Una Zampa e l’Asl veterinaria area 69/70.

"Intensificare l’azione di prevenzione e la lotta al randagismo era un’operazione ormai necessaria. - ha commentato il sindaco Franco Alfieri - Per questo abbiamo accolto immediatamente la proposta dell’associazione Diamoci una zampa, presieduta da Carmine Quaglia. In accordo con l’Asl, grazie al lavoro del nostro corpo di Polizia Municipale e al supporto dei volontari, proveremo ad arginare un fenomeno che non fa bene a nessuno. Non fa bene ai cittadini né ai nostri amici a quattro zampe.

Le misure che saranno messe in campo, inoltre, porteranno un risparmio economico al Comune, non più costretto a versare quote importanti ai canili. Insomma, avviamo un percorso virtuoso per il bene di tutti."