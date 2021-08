Un'intesa per promuovere le eccellenze dell'Unione comuni Paestum Alto Cilento Firmato protocollo con Confagricoltura per favorire la crescita di aziende agricole e culturali

Un patto per la promozione e l'export delle eccelleze locali: è stato sottoscritto tra il presidente dell’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento e sindaco di Capaccio, Franco Alfieri, e Confagricoltura Salerno, Paestum In e Mobility Tourism Adventure, un protocollo d’intesa con per promuovere i territori e favorire la crescita delle aziende agricole, dell’accoglienza e culturali che riguardano le eccellenze locali.

"È compito delle istituzioni supportare le realtà economiche territoriali affinché possano affrontare le sfide del mercato globale. - Ha commentato il presidente Alfieri - Innanzitutto dobbiamo valorizzare le eccellenze del territorio, a iniziare da quelle enogastronomiche, rendendo gli abitanti stessi del territorio cilentano e i turisti che lo frequentano i primi destinatari dei nostri prodotti. Poi dobbiamo promuove questi prodotti all’estero, anche grazie all’e-commerce."

Un patto importante che guarda anche al futuro: "Creare una sinergia tra le competenze e le energie di enti pubblici e privati, organizzazioni di categoria e rappresentanti di comparti produttivi può giovare al nostro territorio, anche nell’ottica della candidatura dell’Unione dei Comuni Paestum – Alto Cilento a Capitale italiana della Cultura per il 2024." Ha concluso Alfieri.