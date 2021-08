Capaccio Paestum pronta ad accogliere gli afgani in fuga Il sindaco Alfieri: "Capaccio Paestum è stata e continuerà a essere culla di civiltà"

Solidarietà e accoglienza: questa mattina a Capaccio Paestum, in giunta, si è deciso di dare la disponibilità a dare ospitalità al popolo in fuga dall’Afganistan, a cooperanti e collaboratori della missione italiana provenienti da Kabul.

"Non si possono chiudere gli occhi al cospetto delle drammatiche immagini che arrivano da Kabul. Quando un genitore è disposto a lasciar andare i suoi figli, senza sapere se potrà mai più rivederli, nella speranza che almeno loro possano trovare salvezza e iniziare una vita nuova lontano da un regime sanguinario come quello talebano, non si può e non si deve rimanere indifferenti. È per questo che stamattina, in giunta, abbiamo deciso di dare la nostra disponibilità. Capaccio Paestum è stata e continuerà a essere culla di civiltà". Le parole del sindaco Franco Alfieri.