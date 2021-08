Pagani: secondo turno del ciclo termale a Contursi Terme dal 13 al 25 settembre Presentare domanda è ancora possibile

Il secondo turno del ciclo termale destinato ai cittadini paganesi nel complesso termale di Vulpacchio a Contursi Terme (SA) avrà inizio il prossimo 13 settembre.

Il ciclo di cure di 12 giorni (dal lunedì al sabato - domeniche escluse) è destinato a coloro che hanno presentato domanda di partecipazione, ma non hanno preso parte al primo turno svoltosi a luglio. Dunque coloro che hanno partecipato al primo turno del ciclo di cure termali non possono avere accesso al secondo turno. Per i partecipanti è previsto il trasporto gratuito giornaliero in pullman sia per l'andata che per il ritorno.

Grazie alla convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale del centro termale i cittadini su prescrizione medica potranno avere accesso al ciclo di cure annuale, pagando il solo ticket sanitario. Lo stabilimento offre fangobalnepterapia, fangoterapia, balneoterapia, cura per le vasculopatie periferiche, cure inalatorie, idropiniche e ozono terapia.

Presentare domanda è ancora possibile. L'istanza di adesione può essere scaricata dal sito web del comune di Pagani o ritirandola presso l’ufficio URP/portineria dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

La domanda dovrà essere corred ata da:

-ricetta medica

-copia del documento di riconoscimento

-copia del tesserino sanitario

Il pagamento del ticket sanitario dovrà essere a carico dei partecipanti alle cure termali e sarà versato direttamente al personale dello stabilimento termale all’atto di accettazione. Il servizio sarà garantito solo nel caso di raggiungimento minimo del numero di partecipanti. Al seguente link è possibile visionare l'avviso pubblico e scaricare la domanda di partecipazione

www.comunedipagani.it/comunicati/Viewcomunicati.asp?idn=690&fbclid=IwAR2lqqvdq__gZNQL vItHNN7ncnn00_a8r2iJAKulEHHJS1le_SK3vYVvm7o