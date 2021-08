Scafati festeggia i cento anni della signora Carmela Buondonno Presente ai festeggiamenti anche il sindaco Salvati

Nella serata di ieri, nell’ambito di una cerimonia organizzata dai familiari nel giardino di casa, in una traversa di via Tricino, la signora Carmela Buondonno ha spento la sua centesima candelina, circondata dall’affetto di amici, parenti e conoscenti. Anche il Sindaco Cristoforo Salvati ha voluto essere presente ai festeggiamenti e, con un omaggio floreale, ha augurato “buon compleanno” alla nonnina scafatese, a nome di tutta l’Amministrazione comunale.

“E’ stato per me - ha commentato il Sindaco Salvati - un onore, oltre che un piacere, condividere la gioia della famiglia Buondonno e portare gli auguri miei personali e quelli di tutta l’Amministrazione comunale alla signora Carmela. E’ stato davvero emozionante vedere una famiglia così unita, raccolta attorno alla figura di una nonnina arzilla che, con gli occhi pieni di gioia, ha spento la sua centesima candelina. Sarei rimasto per ore in sua compagnia per farmi raccontare la sua vita, convinto del fatto che le persone come lei sono depositari di valori importanti, che vanno trasmessi alle nuove generazioni. Alla signora Carmela vanno i miei più sinceri auguri e alla sua famiglia il ringraziamento per aver voluto che anche io partecipassi alla loro meravigliosa festa per condividere la loro gioia e le loro emozioni”.