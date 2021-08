Scarichi inquinanti nel fiume Sarno, sindaco Salvati incontra vertici del Noe "Istituire una Polizia ambientale sovra-comunale che controlli esclusivamente il fiume Sarno"

Questa mattina il Sindaco Cristoforo Salvati, accompagnato dall’Assessore al Fiume Sarno Alessandro Arpaia, è stato ricevuto dai vertici del Noe (Nucleo operativo ecologico) nella sede di via Duomo a Salerno. Era stato lo stesso primo cittadino a chiedere un incontro al comandante del reparto, il Ten. Col. Giuseppe Capoluongo, per discutere della problematica degli sversamenti abusivi nel fiume Sarno e nei canali affluenti da parte delle aziende conserviere (che spesso utilizzano impianti di scarico non a norma), anche alla luce delle numerose richiese di aiuto dei residenti delle aree interessate per l’aria resa irrespirabile dalle esalazioni maleodoranti sprigionate dalle acque inquinate del fiume.

“Ringrazio, prima di tutto, i vertici del Noe – ha commentato il Sindaco Cristoforo Salvati – che si sono resi disponibili ad incontrarmi, riconoscendo la legittimità delle mie richieste. Ai carabinieri del Noe ho illustrato una situazione che era già di loro conoscenza, ribadendo la necessità di incrementare i controlli in tutti i territori attraversati dal fiume Sarno per far sì che non si verifichino più sversamenti abusivi sia da parte delle industrie conserviere sia ad opera dei cittadini. C’è, a mio avviso, bisogno di istituire una Polizia ambientale sovra-comunale che si occupi esclusivamente dei controlli a tutela del fiume Sarno. Proporrò a ciascun sindaco, tra quelli dei comuni interessati, di mettere a disposizione due vigili urbani per creare questo corpo di controllori del Sarno, facendo in modo che vengano formati con la collaborazione ed il supporto dei carabinieri del Noe. Intanto, come Amministrazione, continueremo a costituirci parte civile in tutti i procedimenti penali per reati ambientali a carico di imprenditori e singoli cittadini. Attendiamo ora fiduciosi gli esiti dell’incontro che avremo domani in Regione con il vice Presidente Fulvio Bonavitacola”.