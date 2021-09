Strade, a Pagani ancora lavori sulla SP328: interventi sul tratto di via Corallo Sopralluogo del presidente della provincia Strianese e del sindaco De Prisco

La Provincia di Salerno sta proseguendo i lavori sulla SP 328 dove, prima di ferragosto, è stato già messo in sicurezza circa 1 Km del tratto denominato Via Migliaro, ricadente nel comune di Pagani.

“Si lavora ora sul tratto di Via Corallo - dichiara il Presidente Michele Strianese - di cui un paio di anni fa già avevamo migliorato la sicurezza. Stamattina ho voluto fare un sopralluogo sul cantiere unitamente al Sindaco Raffaele De Prisco. Realizziamo dunque tanti lavori per migliorare la viabilità aumentando la sicurezza di strade che non godevano di interventi di riqualificazione da anni e anni.”

Presente al sopralluogo anche il consigliere Alfonso Cosentino. In particolare il restyling, dopo via Migliaro, ha interessato via Corallo, dall'incrocio tra via Mangioni e via Corallo, fino all' incontro con Padre Sorrentino. "Nei prossimi giorni le strade saranno interessate anche dal rifacimento della segnaletica stradale", ha sottolineato la fascia tricolore.