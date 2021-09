Scafati: successo per la Rassegna Estiva 2021 al Polverificio Borbonico Il sindaco Salvati: "Emozionante vedere tanta gente ripopolare quel complesso culturale"

Si è conclusa ieri sera, nel suggestivo scenario del Polverificio Borbonico, la Rassegna estiva 2021 promossa dall’Amministrazione comunale di Scafati su proposta dell’Assessore alla Cultura Alessandro Arpaia.

Successo di pubblico, in particolare, per i due eventi che hanno chiuso la kermesse, il concerto “Moriba Yassa feat” con il maestro Espedito De Marino (venerdì 3 settembre) e lo spettacolo di danza contemporanea a cura della CPRB Young Contemporary Dance Company di Rosanna Sicignano (lunedì 6 settembre), entrambi organizzati all’interno del complesso artistico, storico e culturale di via Pasquale Vitiello, riconosciuto dal Ministero dei Beni culturali tra quelli di maggiore interesse a livello nazionale.

“La scelta – ha commentato il Sindaco Cristoforo Salvati - di individuare il Polverificio Borbonico come sede degli eventi conclusivi della Rassegna estiva si è rilevata giusta. Vedere tanta gente ripopolare quel complesso culturale, fiore all’occhiello della nostra città, per assistere agli spettacoli proposti è stato davvero emozionante. Nonostante la scarsa disponibilità di risorse economiche con cui dobbiamo fare i conti, abbiamo tutta l’intenzione di proseguire su questa strada programmando azioni mirate a riqualificare il Polverificio per renderlo cuore pulsante della cultura e dell’arte di questa città. Ringrazio gli artisti che si sono esibiti gratuitamente per i cittadini scafatesi e tutti coloro che hanno lavorato per far sì che tutto procedesse nel migliore dei modi. Ringrazio l’Assessore Arpaia, l’Assessore Arcangelo Sicignano che ha collaborato in qualità di Assessore al Commercio, i funzionari e i dipendenti comunali, i tre volontari del Servizio civile impegnati in un progetto sul Polverificio borbonico e quelli dell’Associazione Avnet. Ringrazio soprattutto i cittadini scafatesi, che hanno partecipato in maniera ordinata attenendosi scrupolosamente alle disposizioni anti-contagio”. Il Sindaco Salvati e l’Assessore Arpaia stanno già lavorando per programmare la replica dello spettacolo del maestro Espedito De Marino, terminato prima del previsto, lo scorso venerdì, a causa della pioggia. “Ringraziamo il maestro De Marino – ha aggiunto l’Assessore Alessandro Arpaia - per aver dato la disponibilità a riproporre lo spettacolo, che vorremmo organizzare in piazza Vittorio Veneto, nel cuore della città, per consentire una partecipazione ancora maggiore da parte degli scafatesi. A breve, nell’arco dei prossimi dieci giorni, d’accordo con l’amico Espedito, fisseremo la data”.