Lotta al Covid, a Scafati "VaccinVilla": un open day Pfizer a Palazzo Meyer Appuntamento per domenica 12 settembre, saranno disponibili 400 dosi

Un nuovo appuntamento con la lotta al Covid. Il comune di Scafati, in collaborazione con il Distretto sanitario 61 Angri-Scafati dell’Asl Salerno, ha organizzato per domenica 12 settembre “VaccinVilla”, un open day vaccinale a supporto della campagna di immunizzazione avviata sul territorio il 6 marzo scorso.

La somministrazione dei vaccini (400 dosi Pfizer) sarà assicurata ai cittadini non ancora immunizzati, anche a coloro che non sono prenotati o iscritti in piattaforma. Basterà recarsi nell’area parcheggio di Palazzo Meyer, in via Pietro Melchiade, dalle ore 9 alle ore 14, muniti di documento di identità e tessera sanitaria in corso di validità, con accesso dalla Villa comunale, in piazzale Aldo Moro.

Nell’area parcheggio di via Pietro Melchiade saranno allestiti alcuni gazebo dove saranno effettuate le somministrazione dei vaccini. Nei locali posti al piano terra di Palazzo Meyer (ex ufficio Protocollo) il personale amministrativo del Distretto sanitario 61 perfezionerà le procedure per la registrazione e la prenotazione di coloro che non sono ancora iscritti in piattaforma.

“C’è la necessità – ha spiegato il Sindaco Cristoforo Salvati – di imprimere un’accelerazione alle attività vaccinali sul territorio, soprattutto in questa fase, per elevare il livello di protezione della nostra comunità e contrastare in maniera decisa la diffusione del Covid-19, che continua a far paura. Ringrazio di cuore il direttore del Distretto sanitario 61, il dott.Pio Vecchione, per aver recepito la nostra richiesta rendendosi disponibile ad organizzare l’open day vaccinale nella nostra sede comunale. Potranno vaccinarsi tutti coloro che non sono ancora immunizzati. Abbiamo pensato di promuovere l’iniziativa in un giorno festivo per agevolare anche chi lavora ed è più libero nel fine settimana”.

“Per raggiungere – ha aggiunto l’Assessore alla Sanità, Alessandro Arpaia - l’area parcheggio del Comune, dove saranno allestite le postazioni per le somministrazioni, si potrà accedere dalla Villa comunale, in piazzale Aldo Moro. Un’occasione per fare anche una bella passeggiata nella nostra Villa, che stiamo cercando di riqualificare, nonostante le poche risorse economiche che abbiamo a disposizione. Rinnoviamo il nostro appello ai cittadini affinché si vaccinino. E’ fondamentale per impedire che il virus continui a circolare, soprattutto in questa fase. Stiamo registrano un nuovo incremento dei contagi, che riguardano soprattutto i soggetti non vaccinati. Questo dato deve farci riflettere, motivandoci a vaccinarci per proteggere noi stessi ed i nostri cari. Il vaccino è, oggi, l’unica arma che abbiano contro il Covid-19”.