Pagani, cittadini chiamati a scegliere il nome dell' asilo nido comunale Le proposte sono: Don Tonino Bello, L'Asilo di Galadriel e Felicetta Confessore

L'asilo nido comunale di Pagani aprirà presto le porte per accogliere i piccoli studenti paganesi. Sarà un supporto concreto per tante famiglie, che da tempo attendevano questa opportunità per i loro bambini. L'amministrazione comunale ha quindi deciso di coinvolgere la cittadinanza anche nella scelta del nome da fare all'asilo, c'è tempo fino alle ore 20 di questa sera per votare sulla pagina del sindaco Raffaele De Prisco, sotto il post dedicato. Vincerà il nome con il maggior numero di preferenze.

Le proposte raccolte sono le seguenti:

Don Tonino Bello, vescovo italiano, sentinella attenta ai bisogni del territorio e soprattutto delle giovani generazioni di cui si prese cura per tutta la vita

L'Asilo di Galadriel, personaggio di Arda, l'universo immaginario fantasy creato dallo scrittore inglese J. R. R. Tolkien. Compare in Il Signore degli Anelli, Il Silmarillion, Racconti incompiuti e Racconti ritrovati. Di alto spessore morale, anche custode dell'anello dell'acqua, il cui nome significa "Donna coronata con una ghirlanda di luce brillante"

Felicetta Confessore, indimenticata docente paganese, consigliere comunale a Pagani negli anni Settanta, preside negli ultimi anni della sua vita del liceo scientifico B. Mangino, a cui tanto devono gli studenti e i cittadini paganesi in termini umani e professionali.