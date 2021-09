Capaccio Paestum promuove il patto per la lettura Il Patto verrà presentato alla Biblioteca Erica il prossimo 17 settembre

Inizia il percorso per una costruzione condivisa del “Patto per la lettura della Città di Capaccio Paestum”, che verrà presentato alla Biblioteca Erica il prossimo 17 settembre.

"La nostra amministrazione continua a mettere in campo azioni a favore della lettura perché, come recita il decimo punto del Patto, è una delle chiavi per diventare cittadini del mondo. - Ha commentato il sindaco Franco Alfieri - Chiamiamo in causa istituzioni pubbliche, biblioteche, case editrici, librerie, autori e lettori organizzati in gruppi e associazioni, scuole e università, imprese private, associazioni culturali e di volontariato, fondazioni bancarie e tutti coloro che condividono l’idea che la lettura sia un bene comune su cui investire per la crescita dell’individuo e della società. Sono sicuro che in tanti aderiranno e faranno rete per contrastare in maniera più efficace il calo costante del numero di lettori".