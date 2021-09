Tempo di bilanci: estate all'insegna della ripartenza a Capaccio Paestum Circa 155 eventi organizzati e oltre 50 ragazzi impegnati negli infopoint

Fine estate, tempo di bilanci. Eventi, infopoint ed App: i numeri dell'accoglienza a Capaccio Paestum restituiscono una stagione all'insegna della ripartenza per la città, forte di impotanti punti di interesse come l’area archeologica e il nuovo lungomare.

Circa 155 gli eventi realizzati, oltre 50 i ragazzi impegnati negli infopoint occupati in doppi e finanche tripli turni in alcune zone della città, oltre 100mila pezzi di materiale informativo distribuiti e 5mila gli utenti dell’App di Capaccio Paestum. Questo il report sulla rete di accoglienza in città fornito dal sindaco Franco Alfieri. Dagli infopoint alla App di servizi attivata dal Comune, i risultati evidenziano una stagione di ripartenza dopo il brusco rallentamento causato dall’emergenza sanitaria.

"La nostra amministrazione ha cercato di curare al meglio l’accoglienza dei turisti, migliorando al tempo stesso la qualità della vita dei cittadini. L’apertura del primo tratto di lungomare a giugno ha dato nuova vita a una zona della Città, rendendola fruibile anche di sera oltre che più accogliente di giorno. Gli infopoint, insieme all’App sempre a disposizione con un semplice click, sono stati strumenti importanti per facilitare e invogliare la permanenza di turisti e visitatori. - ha concludo il sindaco Alfieri - I tanti e variegati eventi, poi, sono stati una ulteriore offerta per quanti hanno deciso di trascorrere del tempo nella nostra Città. E non abbiamo intenzione di fermarci qui, consapevoli che si può sempre fare meglio".