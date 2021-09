Successo per il primo raduno Nazionale Vespa Città di Cava de' Tirreni Sono stati 53 i club partecipanti

Cinquantatre club partecipanti, provenienti da quindici regioni italiane, ed oltre seicento Vespe presenti. Numeri da record per il Primo Raduno Nazionale Vespa Città di Cava de’Tirreni, tenutosi nello scorso fine settimana.

Durante la due giorni che ha previsto l’accoglienza dei partecipanti, giro in vespa per la città, passeggiata lungo i portici ed iniziative folkloristiche e sociali, sono state raccolte al centro mobile Avis, ben cinquantasei sacche di sangue. Il Primo Raduno Nazionale Vespa Città di Cava de’Tirreni, ha permesso di realizzare anche una raccolta fondi per l’acquisto delle giostrine nel parco Schwerte e di dare un contributo per la mensa del convento di San Francesco e Sant’Antonio. Il Vespa Club Cava de’Tirreni, presieduto dal giovanissimo Roberto Vitale, ha anche donato alla città di Cava de’Tirreni, un pannello in ceramica. Nel corso della kermesse si sono tenuti corsi di guida sicura con bici e monopattini elettrici, l’esibizione degli Sbandieratori e Musici “Torri Metelliane”, l’esposizione dei prodotti dell’artigianato locale ed escursioni turistiche.

“È stata una bellissima manifestazione - afferma il vice Sindaco Nunzio Senatore - I complimenti vanno a tutti i componenti del Vespa Club Cava de’ Tirreni che hanno profuso impegno e abnegazione per consentire queste due bellissime giornate all’insegna dell’aggregazione. Abbiamo celebrato lo scooter più popolare al mondo. Questa è stata solo la prima edizione, il prossimo anno contiamo di rendere questo appuntamento internazionale, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza della nostra bella città oltre i nostri confini”.