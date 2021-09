San Valentino Torio: avanti con le vaccinazioni, somministrate altre 300 dosi Da ieri al via le terze dosi per over80 e soggetti con patologie

Avanti con le vaccinazioni a San Valentino Torio. La campagna di immunizzazione prosegue, nel corso degli ultimi giorni presso il centro vaccinale del comune, sono state somministrate circa 300 dosi di vaccino.

Ogni pomeriggio dal lunedi al venerdi, il centro vaccinale di San Valentino Torio è aperto per vaccinazioni libere per over 12, a partire dalle ore 15 e fino alle ore 17, senza prenotazione e senza registrazione in piattaforma. Ma da ieri è possibile vaccinare con la terza dose anche over 80 che abbiano fatto la seconda da almeno 6 mesi e i soggetti con patologie che hanno fatto la seconda dose da almeno 30 giorni.

"I nostri volontari continuano il lavoro pomeridiano al servizio della comunità e per questo li ringraziamo sempre di vero cuore. - scrivono il sindaco Michele Strianese e l'assessore alle politiche sanitarie Enzo Ferrante - E' giusto sottolineare il loro impegno per l'amministrazione comunale e per l' intera comunità. Grazie davvero per quanto fatto e quanto ancora bisogna fare. Senza l'impegno della nostra Amministrazione Comunale e dei tanti volontari ed associazioni che ci collaborano, non avremmo mai potuto portare avanti la campagna vaccinale nel nostro paese. E' importante vaccinarsi! Noi ci siamo!"