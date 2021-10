Pagani, aiuti alimentari: prodotti per l’infanzia per le famiglie meno abbienti Circa 19 mila euro in prodotti per l’infanzia a disposizione delle famiglie paganesi

Circa 19 mila euro in prodotti per l’infanzia a disposizione delle famiglie paganesi con figli piccoli che ne abbiano necessità. Per il secondo anno il Comune di Pagani, in sinergia con l’azienda consortile Agro Solidale e la rete di associazioni del territorio, ha investito parte delle risorse da spendere per l’emergenza sociale causata dal Covid-19 in favore del benessere dei più piccoli.

L’acquisto di generi alimentari presso il Banco Alimentare è pensato per integrare quei prodotti essenziali per neonati e bambini, che rappresentano un costo notevole sulla spesa familiare, ma che in genere non sono previsti negli aiuti alimentari.

Si tratta di latte in polvere, biscotti plasmon, prime pappe biologico, omogeneizzati a frutta e carne, pannolini, pastina primi mesi.

«Il ruolo di chi si occupa di sociale è prima di tutto intercettare i bisogni reali del tessuto in cui opera. Senza dubbio gli aiuti alimentare che si offrono alle famiglie in difficoltà non esauriscono i bisogni alimentari di tutte le fasce d’età. Per questo motivo abbiamo voluto che parte di questi investimenti fossero destinati ai beni di prima necessità per i più piccoli, che sappiamo quanto possano essere prioritari e allo stesso tempo incidere fortemente sul bilancio economico di una famiglia» ha detto Gaetano Cesarano, consigliere comunale delegato alle Politiche Sociali del Comune di Pagani.

Le famiglie che ne abbiano necessità possono rivolgersi a partire dalla prossima settimana all’azienda consortile Agro Solidale o ad una delle associazioni della rete di solidarietà paganese, come da elenco di seguito indicato:

-Parrocchia San Sisto II

-Associazione Pane e libri per tutti

-Associazione Una Pagani Migliore

-A.P.C. Papa Charlie Odv

-APS Agro Progresso e Ambiente

-Proloco Nocera de Pagani “G. Violante”

-Associazione Autismo fuori dal Silenzio Onlus

-ANMIC Salerno-Associazione “San Giuseppe Moscati, il medico dei poveri no profit”

-Associazione Nazionale No Aids Onlus

-Parrocchia Santa Maria Del Carmine

-Koru

-Autismo e Aba Cooperativa Sociale

-Parrocchia Corpo di Cristo

-Croce Rossa Italiana Comitato Agro