Lotta al Covid: a San Valentino Torio superate le 13mila vaccinazioni Il 79% della popolazione ha ricevuto almeno una dose. Nel comune sono attualmente 4 i positivi

Il sindaci Michele Strianese fornisce un nuovo aggiornamento in merito la situazione sanitaria a San Valentino Torio. "Assolutamente sotto controllo - sottolinea la fascia tricolore - In questo momento abbiamo soltanto 4 cittadini contagiati dal covid-19". Un ottimo risultato dovuto anche grazie alla campagna vaccinale ed al suo progressivo avanzamento.

Ieri, il sindaco si è recato per un sopralluogo al centro vaccinale di Via Don Tonino Bello. Nel comune sono state 13.298 le vaccinazioni praticate, di cui 7.472 per prima dose e 5 826 per seconda dose.

"Considerando la nostra popolazione vaccinabile di 9.450 unita' (over 12), abbiamo ormai una percentuale del 79 % di cittadini vaccinabili che hanno avuto almeno una dose ed una percentiale del 62 % che hanno ricevuto due dosi di siero.

Proseguiamo senza fermarci e ricordiamo che il nostro centro vaccinale e' aperto ogni giorno dalle 15 alle 17 dal lunedi al venerdi", l'appello del primo cittadino.

Inoltre, presso il centro vaccinale del comune, è partita la somministrazione della terza dose per tutti gli over 80 che hanno fatto la seconda da almeno 6 mesi e per le persone fragili con deteminate patologie che hanno fatto la seconda dose da almeno 30 giorni.