Le meraviglie del Cilento al TTG di Rimini, Alfieri: "Una vetrina importante" Il sindaco ha presentato anche la XXIII edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico

Turismo in vetrina. Le merviglie del Cilento presenti al TTG di Rimini. Questa mattina, presso lo stand della regione Campania è stata presentata anche la XXIII edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, che si terrà nella nuova location del Tabacchificio Cafasso a Capaccio Paestum dal 25 al 28 ottobre. A presentarla Franco Alfieri, sindaco della Città di Capaccio Paestum, Luigi Raia Direttore Generale Agenzia Regionale per la Promozione del Turismo e Ugo Picarelli Direttore della BMTA.

Il TTG Travel Experience, in programma a Rimini dal 13 al 15 ottobre 2021 è una delle principali fiere turistico-culturali programmate nel post lockdown. “Campania Divina”, questo il nome scelto per la regione "in mostra" con uno stand di 600 metri quadri che ospiterà oltre 100 tra operatori istituzionali e non. Nuovo slancio per un settore che vuole ripartire non soltanto confermando i numeri dell'estate "della ripresa" ma anche aumentandoli.

"La TTG è una vetrina importante per far conoscere meglio in Italia e all'estero le meraviglie della nostra terra: richiama in tre giorni operatori provenienti da tutto il mondo, enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo. - Ha scritto Franco Alfieri - Come sindaco della città dei Templi e presidente dell’Unione dei Comuni Paestum –Alto Cilento, sono andato a rappresentare i nostri territori e a portare un saluto anche ai tanti operatori turistici di Capaccio Paestum che hanno allestito un loro stand per promuovere le bellezze archeologiche e paesaggistiche di Capaccio Paestum e dei Comuni del Cilento, nonché la prelibatezza delle nostre eccellenze enogastronomiche.

Infine, dallo splendido stand allestito dalla Regione Campania, insieme a Ugo Picarelli e a Luigi Raia, direttore generale Agenzia del Turismo Campania, abbiamo presentato la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico che, dal 25 al 28 novembre, la nostra Città ospiterà nella straordinaria sede dell'Ex Tabacchificio di Cafasso".