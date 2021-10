Comunali, Piero De Luca: "Con forza accanto ai nostri candidati ai ballottaggi" " I cittadini hanno dimostrato di credere nelle proposte del Pd"

“Non era facile né scontato-continua il deputato Dem-ma i cittadini hanno dimostrato, al primo turno di questa tornata amministrativa, di credere nelle proposte del Partito Democratico per il futuro dei nostri territori. Siamo certi che i candidati Sindaco,Carlo Marino, Antonio Visconti ed Antonio Cuomo sapranno amministrare con serietà e competenza i rispettivi Comuni, utilizzando in modo efficace le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza", a dirlo l’on. Piero De Luca, impegnato nelle scorse ore in un mini tour elettorale a sostegno dei candidati sindaco Dem impegnati al ballottaggio domenica e lunedì prossimo.



"È un'occasione storica - conclude De Luca - per il Paese ed il ruolo degli Enti locali sarà decisivo nella progettazione e realizzazione degli interventi. Con entusiasmo e coraggio, insieme al Segretario Enrico Letta, continuiamo in queste ultime ore la campagna per la vittoria di tutti i candidati sostenuti dal Partito Democratico, da Roma a Torino, da Cosenza a Trieste”, conclude il Vice Capogruppo Dem alla Camera dei Deputati".