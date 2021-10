Messa in sicurezza delle strade, Strianese: si parte con la Sp 102 Realizzati anche impianti tecnologici per la regolamentazione del traffico veicolare

La ditta Segnaletica Dcf s.r.l. di Limatola (Benevento) si è aggiudicata la gara di appalto bandita dalla Provincia di Salerno per la realizzazione di opere di messa in sicurezza stradale che comprendono anche la realizzazione di impianti tecnologici per la regolamentazione del traffico veicolare. Sulla vicenda si è espresso il presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese che ha detto: “Il tempo di organizzare i lavori, e si inizierà la messa in sicurezza della SP 102, strada provinciale di collegamento tra il centro di San Valentino Torio e la frazione Casatori, con la realizzazione dell' impianto semaforico al centro della frazione, per imporre il senso unico alternato nella strettoia di Via Murelle.

E poi ancora nuovo manto stradale, segnaletica orizzontale e verticale. L' opera prevede la spesa di circa 130.000 € per sistemare, ancora una volta, una importantissima strada di collegamento con l' autostrada CE/SA che e' intensamente trafficata soprattutto da veicoli pesanti” ha concluso Strianese.