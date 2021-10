San Marzano sul Sarno: "Fontane storiche riparate dopo la nostra denuncia" Il gruppo di opposizione Noi #sempretravoi: "Ora ci si auspica che vengano ripristinate le altre"

Fontane storiche riparate a San Marzano sul Sarno, l'amministrazione comunale le ripara dopo la sollecitazione del gruppo "#Noi sempre tra voi" avvenuta ad agosto. L'Ente, infatti, ha dato avvio alla riattivazione delle strutture storiche della città. "Ci fa piacere che venga riconsegnata alla comunità un pezzo di storia di San Marzano sul Sarno. Quella dell’accesso all’acqua delle fontane pubbliche è una tradizione che non andava perso - spiegano i consiglieri comunali Vincenzo Marrazzo, Colomba Farina e Maria Calenda -. Le fontane pubbliche in città sono molto usate e siamo contenti che ci sia stato immediato ripristino. Ribadiamo che i cittadini di San Marzano sul Sarno pagano profumatamente il servizio idrico e non possono vedersi privati dell’uso di un bene pubblico, e per giunta senza alcuna motivazione. Ecco perché plaudiamo alla riattivazione delle fontane storiche marzanesi. Ora ci si auspica che vengano ripristinate le altre fontane pubbliche nelle piazzette della città, in particolare quella di via Battista. Chiediamo di trovare pure una giusta soluzione anche per la fontana di piazza Amendola, affinché non zampilli 24 ore su 24 ma si attivi al bisogno dell’utenza per evitare sperpero di acqua".