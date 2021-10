Cittadinanza attiva: a Pagani il progetto Painting in the Wall Street Art per recuperare muri cittadini imbrattati: le scuole chiamano a raccolta le associazioni

Le scuole di Pagani in sinergia danno il via ad un progetto di cittadinanza attiva, dal titolo “Painting in the wall”. Si tratta di una progettualità, legata alla metodologia didattica del Service Learning, che punta a sviluppare le competenze trasversali e di eduzione civica, partendo dall’analisi di una criticità specifica del contesto di riferimento, in questo caso la città di Pagani, per produrre una reazione positiva nei portatori di interesse, quindi i cittadini, in grado di generare cambiamenti. Gli istituti scolastici cittadini di ogni ordine e grado, con il patrocinio morale del Comune di Pagani, hanno deciso di mettere in pratica azioni di Street Art, che puntino al recupero di muri cittadini imbrattati.

La volontà è di coinvolgere anche le associazioni del territorio che vogliano unirsi in questa azione di rigenerazione urbana attraverso l’arte, nel rispetto del format Ae Indire. Una volta ottenuto il via amministrativo a poter agire su quel muro, ogni realtà aderente studierà soluzione artistiche per riqualificarlo. I costi saranno a carico delle singole realtà aderenti che decideranno di “prendendo in carico un muro cittadino”.

Le associazioni che vogliano aderire all’iniziativa posso inviare una email all’indirizzo lellodepriscosindaco@gmail.com entro venerdì 22 ottobre ore 21. All’adesione formale, seguirà un incontro tra le realtà aderenti e gli istituti scolastici del territorio.