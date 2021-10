Scafati: praticanti geometri, ok della Giunta per l’avvio dei tirocini La Giunta ha approvato lo schema di convenzione da stipulare con l’Ordine professionale

Con delibera n. 102 del 20.10.2021 la Giunta comunale, su proposta dell’Assessore al Personale, Annunziata Di Lallo, ha approvato lo schema di convenzione da stipulare con l’Ordine dei geometri di Salerno disciplinante i rapporti che dovranno intercorrere tra i praticanti ed il Comune di Scafati per lo svolgimento dei tirocini per l’abilitazione alla libera professione di geometra.

I geometri praticanti, due per singolo settore, saranno assegnati ai settori IV “Fiscalità locale e Suap”, V “Pianificazione e sviluppo del territorio”, VI “Lavori pubblici, Manutenzioni e Patrimonio”, VII “Energetica, Protezione civile, Datore di lavoro e Innovazione tecnologica”, VIII “Tutela ambientale e Territorio – gare e contratti” e IX “Polizia Municipale” e svolgeranno un tirocinio per un periodo consecutivo non superiore a sei mesi.

“Ci stiamo attivando – ha dichiarato il Sindaco Cristoforo Salvati - per aprire nuovamente le porte del Comune a giovani laureati e ai tirocinanti delle università. La scorsa settimana abbiamo approvato, sempre in Giunta, lo schema di convenzione con l’Università degli studi di Salerno - Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche per avviare già nelle prossime settimane i primi tirocini formativi, che non comportano alcuna spesa per l’Ente. I tirocinanti collaboreranno con il personale comunale, garantendo un supporto importante. Per noi il loro sarà un grande aiuto, utile per agevolare il lavoro negli uffici, soprattutto in questa fase, vista la grave carenza di personale con cui facciamo i conti ogni giorno.”

“La convenzione – ha spiegato l’Assessore al Personale, Annunziata Di Lallo - prevede che, per 6 mesi, i praticanti geometri, due per ciascun settore, abbiano la possibilità di operare negli uffici comunali dei settori individuati per fare esperienze ed acquisire nuove competenze sul campo, attraverso la conoscenza di procedure, certificazioni, attività complesse sulle quali, insieme ai tutor comunali, matureranno competenze utili alla loro professione, in un percorso formativo che costituirà per loro il praticantato propedeutico alla iscrizione all’ordine di appartenenza. E’ un’importante opportunità sia per i tirocinanti sia per l’Ente visto che i praticanti forniranno un supporto preziosissimo ai nostri dipendenti comunali, in attesa dell’avvio delle procedure concorsuali per le nuove assunzioni”.