Polverificio Borbonico a Scafati: nominati i componenti del comitato tecnico Sono 4 gli esperti che faranno parte del comitato istituito per la promozione del sito culturale

Valorizzazione del territorio e della cultura. Questa mattina sono stati ìnominati i componenti del comitato tecnico per la valorizzazione del Polverificio Borbonico a Scafati. Il sindaco Cristoforo Salvati ha nominato i componenti del Comitato tecnico per la salvaguardia, la conservazione, la promozione, la fruizione e la valorizzazione del sito culturale. Sono quattro gli esperti selezionati dal primo cittadino sulla scorta della valutazione dei relativi curricula vitae, ovvero tutti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti che avevano presentato istanza di partecipazione nei termini di scadenza dell’avviso di manifestazione di interesse pubblicato dall’Ente il 29 giugno scorso.

Faranno parte del Comitato i seguenti esperti, che presteranno la loro opera a titolo gratuito:

- De Marino Espedito (Presidente)

- Nappo Salvatore Ciro (Componente)

- La Sala Anna (Componente)

- Prete Loredana (Componente)

“Con la nomina – ha dichiarato il Sindaco Cristoforo Salvati – dei componenti del Comitato di esperti che abbiamo voluto istituire ci apprestiamo ad avviare un processo di riqualificazione e valorizzazione del Polverificio Borbonico, riconosciuto dal Ministero dei Beni culturali tra i siti di maggiore interesse storico, artistico e culturale a livello nazionale. Vogliamo che quel sito culturale in cui si riconosce l’identità del nostro territorio ritorni al suo splendore. Ai nostri esperti, che collaboreranno a titolo gratuito, auguriamo buon lavoro, con la certezza che grazie al loro prezioso contributo riusciremo a fare si che il Polverificio diventi nuovamente polo della cultura e dell’arte di questa città. Non escludo la possibilità di incrementare in un momento successivo il numero dei componenti del Comitato con la selezione di ulteriori esperti che vogliano fornire il loro contributo per la valorizzazione del sito”.