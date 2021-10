Capaccio: al via i lavori per il riuso di un locale confiscato alla criminalità Terminati i lavori, l'immobile sarà consegnato alla comunità per fini sociali

Al via i lavori, a Capaccio, per il riuso e la rifunzionalizzazione di un locale confiscato alla criminalità organizzata e assegnato al Comune. "Abbiamo aperto oggi l’ennesimo cantiere - ha scritto il sindaco Franco Alfieri - Una volta terminati i lavori, l'immobile, ubicato in via Posillipo a Capaccio Capoluogo, sarà consegnato alla Comunità perché possa essere utilizzato a fini sociali e di promozione turistico-culturale".

"Con i colleghi assessori e consiglieri abbiamo stabilito che, compatibilmente con la norma, vorremmo concederlo ad associazioni locali affinché possano avere uno spazio per vivere il momento associativo in un luogo idoneo e con la tranquillità necessaria per poter organizzare e programmare le proprie attività", spiega il primo cittadino.