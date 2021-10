Campagna, l'amministrazione: "Vogliamo superare l'80% di differenziata" Il sindaco: "Per realizzare questo obiettivo occorre inasprire i controlli e aumentare le multe"

Attenzione alla raccolta rifiuti a Campagna. L'amministrazione lancia un appello: "Vogliamo superare l'80% di differenziata ed essere un comune riciclone, ma per farlo abbiamo bisogno della tua collaborazione", dal comune annunciano, quindi, più multe e controlli.

"In questi anni abbiamo fatto tanto nel settore della raccolta dei rifiuti: abbiamo tolto i cassonetti, abbiamo eliminato le campane di vetro, abbiamo ritirato i cassonetti di raccolta indumenti, abbiamo istituito le isole ecologiche mobili per sensibilizzare al conferimento, abbiamo realizzato corsi nelle scuole, abbiamo consegnato taniche per la raccolta degli oli esausti domestici, abbiamo creato una app (per tenersi aggiornati, per fare segnalazioni, per utilizzare la bacheca del riuso, ecc.), abbiamo esteso l'apertura dell'isola ecologica tutti i giorni, abbiamo istituito un numero verde, abbiamo riqualificato l'isola ecologica (con maggiori containers, videosorveglianza, impianto antincendio), abbiamo richiesto l'impiego di una flotta di automezzi tutti euro 6 per ridurre l'inquinamento, abbiamo semplificato la raccolta, abbiamo previsto delle case dell'acqua per ridurre la plastica, stiamo partecipando al bando mangia plastica, ecc", la nota dell'amministrazione. Campagna è stato Comune Riciclone in Campania nel 2017. In questo momento la raccolta di differenziata è all'incirca al 75%.

Il sindaco di Campagna Roberto Monaco ha dichiarato: " La nostra ambizione è quella di raggiungere e superare l'80% di raccolta differenziata. Per realizzare questo obiettivo occorre inasprire i controlli e aumentare le multe. Per questa ragione abbiamo installato 15 nuovi apparecchi (tra video sorveglianza e foto-trappole) ed abbiamo emesso un'apposita ordinanza, che entrerà in vigore il 1 novembre, che aggiorna anche le sanzioni amministrative e pecuniarie"