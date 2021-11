Al Milite Ignoto la cittadinanza onoraria di Pellezzano Il sindaco Morra scrive al presidente della Repubblica per informarlo dell'iniziativa

Con una lettera indirizzata al Presidente della Repubblica, e per conoscenza al Ministro della Difesa, dal Capo di Stato Maggiore della difesa, al Presidente della Regione Campania, al Presidente della Provincia di Salerno, al Prefetto di Salerno, al Presidente dell’Anci, al Commissario Generale per le Onoranze ai Caduti e al Presidente del Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valore Militare d’Italia, il Comune di Pellezzano, guidato dal Sindaco dott. Francesco Morra, il prossimo 4 Novembre delibererà la Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto.

L’attribuzione di questa onorificenza ricade nel giorno del Centenario del Milite Ignoto (1921 - 2021), Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Per l’occasione, giovedì 4 Novembre, presso la Sala Consiliare “Aldo Moro” di Palazzo di Città ci sarà la convocazione del Consiglio Comunale Monotematico celebrativo per deliberare la Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto.

“Rendere omaggio ai nostri soldati – si legge nella missiva che il Primo Cittadino di Pellezzano ha indirizzato alle alte cariche dello Stato - costituisce un imperativo morale delle Istituzioni in quanto se oggi valori come "Legalità", "Bene Comune'', "Libertà'', "Pace" hanno la loro legittima cittadinanza nella nostra coscienza, ciò lo si deve anche a questi autentici testimoni di coraggio che con il Loro sacrificio scrissero pagine di alto eroismo nel cammino del nostro Paese verso la democrazia.

Il conferimento di questa cittadinanza non fa che confermare, "certificandolo", in occasione del centenario, il senso di appartenenza, di solidarietà e di amore per questo importante Simbolo della nostra Patria. Per le ragioni esposte, l’Amministrazione Comunale ha chiesto alle autorità competenti che il prossimo 4 novembre, possa essere assicurata la presenza di un rappresentante delle forze armate presso la sede municipale di Pellezzano, ai fini della consegna simbolica della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto che interverrà nell'immediato prosieguo dell'adozione della relativa deliberazione ad opera del civico consesso.