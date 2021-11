Scafati, il consiglio comunale approva il bilancio consolidato Salvati: “Abbiamo centrato un obiettivo importante“

Con 14 voti a favore, 1 astenuto e 8 contrari, il Consiglio comunale, nella seduta di ieri, ha approvato il bilancio consolidato per l’anno 2020, il documento consuntivo di esercizio che rappresenta la situazione finanziaria e patrimoniale nonché il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società con- trollate e partecipate.

“Abbiamo centrato un obiettivo importante - ha spiegato il Sindaco Cristoforo Salvati – che rap- presenta l’ultimo adempimento amministrativo propedeutico all’avvio delle procedure per le assunzioni di personale già programmate. Era stata la Cosfel - Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali - a chiederci espressamente l’attestazione dell’avvenuta approvazione del bilancio consolidato da parte del Consiglio comunale, a completamento della documentazione che avevamo già trasmesso la scorsa settima- na. Ora attendiamo fiduciosi il parere della stessa Commissione che a metà novembre si riunirà per esami- nare tutta l’istruttoria predisposta dal nostro Ente e decidere se autorizzare o meno le assunzioni che abbia- mo pianificato. Sono 30 quelle che, in caso di parere favorevole, potremo effettuare già entro il 31 dicembre di quest’anno. Siamo ottimisti, convinti di aver messo in atto tutte le procedure che ci erano state richieste, comprese le variazioni al piano del fabbisogno di personale che abbiamo deliberato in Giunta di recente, proprio in virtù di una esplicita richiesta della Cosfel. Voglio ringraziare tutti i consiglieri comunali di mag- gioranza che hanno espresso il loro voto a favore del bilancio consolidato, consentendone l’approvazione, e ribadendo fiducia e sostegno a questa Amministrazione”.

“Attendiamo – ha aggiunto l’Assessore al Personale, Annunziata Di Lallo - con fiducia la pronun- cia della Cosfel, sperando di poter dar seguito nel giro di poche settimane alle procedure delle prime 30 as - sunzioni programmate per l’anno in corso. Si tratta di 5 assunzioni a tempo determinato e 25 assunzioni a tempo indeterminato, di cui 10 relative al concorso Ripam e due procedure concorsuali già avviate nel 2020. Trenta unità lavorative che potrebbero già essere impiegate entro la fine dell’anno, garantendo supporto al personale comunale, ormai ridotto all'osso".