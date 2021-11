Scafati: contributo Tari per le attività commerciali danneggiate dal Covid Pubblicato l’avviso per la presentazione delle domande

Dando seguito alla delibera n. 107 con cui la Giunta comunale, il 22 ottobre scorso, aveva approvato l’utilizzo delle risorse assegnate al Comune di Scafati, in base al Decreto legge n.73 del 25 maggio 2021, cosiddetto “Sostegni bis”, pari a 499.946,27 euro, a favore delle attività economiche che, a causa dell’emergenza sanitaria Covid, hanno subito chiusure obbligatorie o restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, quale contributo per il pagamento della Tari, è stato pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente l’avviso pubblico per la presentazione delle domande da parte degliaventi diritto.

Possono presentare la richiesta le attività economiche che, a causa della pandemia, hanno subito chiusure obbligatorie nell’anno 2021 o che dimostrino di aver avuto una riduzione del fatturato di almeno il 30% nel primo semestre del 2021 rispetto al primo semestre del 2019, regolarmente iscritte a ruolo per il tributo Tari.

"Come avevamo anticipato – ha spiegato il Sindaco Cristoforo Salvati – abbiamo pubblicato l’avviso per procedere all’assegnazione dei fondi previsti dal cosiddetto Decreto Sostegni bis, sotto forma di agevolazione per il pagamento della Tari, alle attività commerciali che hanno subito danni economici a causa del Covid. Lo stanziamento del contributo, assegnato al nostro Ente per l’anno 2021, sarà ripartito in funzione del numero delle richieste che perverranno e degli aventi i requisiti per accedere all’agevolazione a valere sulla Tari 2021”.

Le istanze dovranno essere presentate al Comune di Scafati entro il prossimo 19 novembre con le modalità indicate nell’avviso pubblico, consultabile sul sito web e all’albo pretorio dell’Ente.

“E’ doveroso – ha aggiunto l’Assessore al Commercio, Arcangelo Sicignano - supportare in qualche modo le attività economiche che hanno subito danni a causa della pandemia, riconoscendo loro le agevolazioni previste dallo Stato con il cosiddetto decreto Sostegni bis. Ringrazio il responsabile del settore IV, Francesco Maria Violante, per aver predisposto l’avviso in tempi rapidissimi, consentendoci di procedere all’assegnazione dei fondi, quale contributo sul pagamento della Tari, a strettissimo giro”.