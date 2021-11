Scossa di terremoto in mare, epicentro nei pressi di Pollica Il sisma registrato a cinque chilometri di profondità

E' stato registrato questo pomeriggio nelle acque antistanti il comune di Pollica un terremoto di magnitudo 2.7 gradi. Epicentro del sisma a cinque chilometri di profondità, per questo motivo non è stato praticamente avvertito dalla popolazione e non si registrano problemi o danni.