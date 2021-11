Scafati in festa per i cento anni di "nonna" Filomena Gli auguri del sindaco Cristoforo Salvati

Il sindaco Cristoforo Salvati, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Scafati, augura buon compleanno alla signora Filomena Nigro che ieri ha compiuto cento anni. Nell’ambito di una festa organizzata da familiari e amici, nonna Filomena, ospite della Casa sociale per anziani “Il Girasole”, ha spento la sua centesima candelina. Era presente anche il primo cittadino che ha voluto omaggiare la festeggiata con un bouquet di fiori.

«A nome di tutta l'Amministrazione Comunale - ha dichiarato il sindaco Cristoforo Salvati - ho voluto fare di persona gli auguri alla nostra nonna Filomena per lo straordinario traguardo di vita raggiunto. È sempre un onore per me, oltre che una grande emozione, poter condividere momenti così importanti. Sono stato contento di vedere la signora Filomena così sorridente e felice mentre spegneva orgogliosa la sua centesima candelina. Le brillavano gli occhi dalla gioia mentre brindava, attorniata dall’affetto di tante persone che le vogliono bene. Questi momenti fanno bene al cuore e ci inducono a riflettere sul preziosissimo valore dei nostri affetti, dei nostri anziani, che rappresentano la nostra storia attiva, la nostra memoria, un ponte tra passato, presente e futuro, patrimonio di tradizioni e valori inestimabili».