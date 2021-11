Nocera, servizio manutenzione: da oggi un numero dedicato per le segnalazioni Attiva anche una casella mail che è possibile usare in alternativa

La linea diretta – attiva dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12:30; il martedì ed il giovedì dalle 16 alle 17:30 – è una delle ultime misure in ordine di tempo adottate dall’Ufficio Lavori Pubblici in linea con le disposizioni dell’Amministrazione con l’obiettivo di centralizzare le segnalazioni da parte dei cittadini e dare ulteriore efficacia alle ai tempi di risposta nelle attività manutentive.

Il numero unico da digitare per le segnalazioni è lo 081.5169286.

È attiva anche una casella mail che è possibile usare in alternativa: manutenzione@comune.nocera-superiore.sa.it

«Spesso le segnalazioni arrivano in maniera incontrollata, disordinata e non tracciata. L’attivazione di un canale dedicato, che non sia Facebook o altro, ci consentirà anche di dare riscontro a chi segnala oltre che ad aver un tracciamento reale delle attività manutentive sul territorio – spiega il sindaco Giovanni Maria Cuofano – i social svolgono un’altra funzione e non quella di sportello segnalazioni. Attraverso il corretto smistamento delle segnalazioni il cittadino potrà avere contezza, in qualsiasi momento, dei tempi di risposta dell’Ufficio».

Il nuovo Punto di Contatto raccoglierà segnalazioni su perdite idriche, pubblica illuminazione, buche stradali, verde pubblico.