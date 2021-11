Scafati, corse cancellate: il sindaco Salvati scrive all'Eav "Una decisione assurda"

Il Sindaco di Scafati Cristoforo Salvati ha scritto, questa mattina, una dura nota ai vertici dell’Eav (Ente Autonomo Volturno), il presidente del CdA Umberto De Gregorio e l’Amministratore unico Nello Polese, diffidando la società a ripristinare ad horas le corse cancellate sulla tratta Napoli- Poggiomarino della Circumvesuviana.

“Una decisione assurda – ha spiegato il Sindaco Salvati – che piomba sulle comunità locali interessate senza alcun preavviso e che ha suscitato, a ragione, l’indignazione e le proteste di pendolari, lavoratori e studenti rimasti a piedi. Una situazione a dir poco paradossale se si considera che, a fronte delle soppressioni disposte, non sono stati neppure previsti mezzi sostitutivi che possano sopperire ai servizi di trasporto cancellati né attivate procedure di rimborso in favore degli abbonati. Tutto questo è inaccettabile. Ho, pertanto, invitando la società Eav a non protrarre oltre tale incresciosa situazione diffidando, nel contempo, la stessa società a rivedere la decisione assunta e a ripristinare ad horas le corse cancellate. Nel frattempo convocherò un tavolo istituzionale con i sindaci di Poggiomarino e Pompei per affrontare insieme la questione, a tutela dei nostri viaggiatori”.