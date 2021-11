Scafati: via alle domande per buoni spesa e contributi sui canoni di locazione Da domani, e fino al 23 novembre, sarà possibile presentare la richiesta per accedere ai benefici

E’ stato pubblicato l’avviso per l'assegnazione di bonus per i canoni di locazione e per i beni di prima necessità, quali misure urgenti di sostegno alle famiglie, connesse all’emergenza Covid. Da domani, e fino al 23 novembre, sarà possibile presentare la richiesta per accedere ai benefici.

“Si tratta – ha dichiarato il Sindaco Cristoforo Salvati - di misure importanti, finalizzate a garantire un sostegno alle famiglie che stanno vivendo un momento di difficoltà, sia dal punto di vista economico che sociale, anche a causa degli effetti della pandemia. Cercheremo di soddisfare tutte le richieste che perverranno. Qualora il numero delle domande dovesse risultare superiore alle risorse stanziate, sarà rimodulata la somma prevista per ciascun avente diritto, onde garantire a tutti l’accesso al beneficio. Arriviamo a questo obiettivo grazie ad un lavoro di squadra reso possibile dal personale comunale, coordinato dalla responsabile del settore competente, Carmela Pauciulo, dall’assessore al ramo Raffaele Sicignano e dai componenti della Commissione Affari sociali. A tutti va il mio sentito

ringraziamento.”

Per accedere ai benefici è necessario presentare domanda a partire da domani, martedì 9 novembre, fino alle ore 12:00 di martedì 23 novembre utilizzando la modulistica disponibile sul sito internet dell’Ente all’indirizzo www.comune.scafati.sa.it

“Stiamo dando seguito – ha aggiunto l’Assessore alle Politiche sociali, Raffaele Sicignano - a quanto deliberato dalla Giunta il 13 ottobre scorso. Con quell’atto di indirizzo regolamentammo, infatti, le modalità di utilizzo dei fondi assegnati all’Ente di cui al cosiddetto decreto Sostegni bis, per un importo complessivo di 877,248 euro. Dopo la pubblicazione dell’avviso pubblico per l’assegnazione dei contributi per il pagamento della Tari per le utenze commerciali, procediamo ora alla pubblicazione dell’avviso per l’assegnazione delle risorse destinate alle famiglie in difficoltà, sotto forma di voucher/buoni spesa e contributi per il pagamento dei canoni di locazione. Abbiamo accelerato al massimo le procedure per consentire agli aventi diritto di accedere ai benefici nel più breve tempo possibile. Voglio ringraziare la responsabile del settore Servizi al cittadino, Carmela Pauciulo, e tutta la Commissione Affari sociali per la collaborazione garantita”.