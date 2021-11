Nocera Inferiore: intervento di derattizzazione sul territorio comunale A seguire la disinfezione anti Sars CoV2

E' in programma per venerdì 12 Novembre, l’ intervento di derattizzazione sul territorio comunale di Nocera Inferiore. Il trattamento sarà effettuato in orario diurno a partire dalle ore 8.30. A seguire, è in calendario per il 15 Novembre, l’ intervento di disinfezione anti Sars-CoV2. Il trattamento si inserisce nel programma supplementare di prevenzione e cautela sanitaria predisposto dal Comune di Nocera Inferiore.

L’ intervento di disinfezione avrà luogo in orario notturno a partire dalle ore 23.30. I cittadini nei giorni interessati dagli interventi - fanno sapere dall'Ente - sono invitati a collaborare: evitando l’ esposizione all’ aperto di alimenti ed indumenti, mettendo al riparo animali domestici e da compagnia e lavando accuratamente frutta e verdura eventualmente coltivata in orti e giardini nel centro urbano. Inoltre, durante i suddetti interventi, si chiede alla cittadinanza di chiudere le finestre ed i balconi delle abitazioni.