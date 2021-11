Soppressione corse Circumvesuviana, il sindaco di Scafati: "Unire le forze" Il primo cittadino Salvati incontra i sindaci di Pompei, Boscoreale e Poggiomarino

Soppressione corse Circumvesuviana, il sindaco di Scafati, Cristoforo Salvati ha invitato i colleghi dei tre comuni vesuviani, Pompei, Boscoreale e Poggiomarino, a Palazzo di città per un incontro che si terrà venerdì mattina, 12 novembre, alle ore 11. L’obiettivo è concordare un’azione comune, mirata ad ottenere il ripristino delle corse della Circumvesuviana soppresse dall’EAV sulla tratta Napoli-Poggiomarino.

"Sono certo che se uniamo le forze riusciremo ad ottenere più facilmente ciò che chiediamo singolarmente”. Così il sindaco Salvati. Qualche giorno fa il primo cittadino aveva scritto una dura nota al presidente del CdA dell’Eav, Umberto De Gregorio, diffidando la società a ripristinare le corse cancellate, a tutela dei viaggiatori.

“Non mi soddisfa affatto – ha spiegato il Sindaco Salvati – il contenuto della nota a firma del presidente dell’Eav Umberto De Gregorio pervenuta ieri quale riscontro alla mia diffida. Non servono le giustificazioni a risolvere il problema. Posso comprendere le difficoltà della società, esprimere solidarietà per il momento di crisi che sta attraversano, ma non è ammissibile che a pagarne le conseguenze siano sempre i viaggiatori. Le corse soppresse vanno ripristinate quanto prima, a tutela dei diritti degli utenti, per evitare che i disservizi prodotti da una scelta aziendale assurda vadano a ripercuotersi sugli stessi viaggiatori, con implicazioni di natura economica e sociale. Resto sulle mie posizioni, chiedendo alla società di ripristinare le corse soppresse. Ho deciso, inoltre, di incontrare i sindaci degli altri comuni vesuviani interessati dalla stessa problematica con la convinzione che, unendo le forze, potremo ottenere ciò che chiediamo, a tutela delle nostre comunità. Non esiteremo a coinvolgere anche i rispettivi Consigli comunali, se ciò dovesse servire per giungere ad una soluzione, ravvisando profili di responsabilità a carico della società per interruzione di pubblico servizio”.