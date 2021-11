Capaccio: un percorso per far rinascere il borgo storico del Capoluogo Le parole del sindaco: "Occorre una sinergia tra pubblico e privato"

Capaccio punta sulla storia e sulla cultura. L'amministrazione intende attivare delle azioni sinergiche e integrate tra pubblico e privato per vaolorizzare Capaccio Capoluogo un borgo storico di singolare bellezza, una terrazza sul golfo di Salerno.

"Il Comune vuole realizzare questo progetto in virtù della convezione “Rinascita dei Borghi” stipulata con la BCC di Capaccio Paestum Serino. - spiega il sindaco Franco Alfieri - Una convenzione finalizzata a finanziare a condizioni agevolate la ristrutturazione di immobili situati nei centri storici. Abbiamo approvato un regolamento per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui concessi e fino al 30% in conto capitale per il recupero e il risanamento degli immobili che ricadono nel piano di recuperi del Comune di Capaccio Paestum."

"Negli ultimi due anni abbiamo dato grande attenzione al borgo in termini di decoro urbano, sistemandone angoli e scorci, curando l’accoglienza turistica, l’istallazione di opere d’arte contemporanea, iniziative teatrali e musicali di grande prestigio. Abbiamo acquisito al patrimonio pubblico Palazzo Stabile, che siamo prossimi a ristrutturare, e Palazzo Bellelli, oggi area tecnica del Comune. Sta anche per partire la sistemazione e la pavimentazione del centro storico. Insomma, stiamo investendo 4 milioni di euro. Ma l’intervento pubblico non può arrivare ovunque, occorre una sinergia tra pubblico e privato", le parole del primo cittadino.