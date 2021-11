Attenzione all'ambiente: in arrivo due "mangiaplastica" a Campagna Le bottiglie che verranno raccolte negli ecocompattatori saranno pressate, ridotte e riutilizzate

Attenzione all'ambiente. A Campagna, molto presto, arriveranno due ecocompattatori mangiaplastica. Si tratta di compattatori che incentiveranno la differenziata e premieranno i cittadini virtuosi, favorendo il riciclo. Le bottiglie che vengono raccolte negli ecocompattatori, sono pressate, ridotte in piccoli volumi, e poi riutilizzate per crearne delle nuove, invece di diventare rifiuti. In questo modo potranno essere reimmesse nel mercato.

Nei giorni scorsi, anche il comune di San Cipriano Picentino ha annunciato di aver aderito al programma per richiedere fondi per l’acquisto di un eco-compattatore da collocare sul territorio. Il decreto “Mangiaplastica” firmato nel settembre scorso dal ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani ha stanziato, infatti, ventisette milioni di euro ai Comuni italiani per ridurre la quantità di rifiuti in plastica attraverso l’utilizzo di eco-compattatori, favorirne la raccolta differenziata e migliorarne il riciclo in un’ottica di economia circolare.