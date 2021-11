Scafati,personale ACSE: secondo sorteggio per selezionare 15 operatori ecologici Alcuni dei selezionati a giugno hanno rinunciato, gli altri sono stati già contrattualizzati

Domani, giovedì 18 novembre, alle ore 10:00, nell’Aula consiliare, presso la Biblioteca comunale, l’Agenzia per il lavoro “Tempi moderni”, per conto di Acse Spa (Azienda Comunale Servizi Esterni), procederà al secondo sorteggio per la selezione dei lavoratori previsto dal bando di assunzione di 15 operatori ecologici a tempo determinato. Le operazione saranno effettuate alla presenza del Segretario generale del Comune di Scafati, dott.ssa Paola Pucci, e del Responsabile del settore IX “Polizia Municipale”, dott. Salvatore Dionisio.

“Come riferito dall’Amministratore unico di Acse Spa, Giovanni Marra – ha spiegato il Sindaco Cristoforo Salvati - questo secondo sorteggio si rende necessario visto l’esaurimento delle unità lavorative che erano state selezionate in occasione del precedente sorteggio, a giugno scorso. Alcuni dei selezionati hanno, infatti, rinunciato, gli altri sono stati già contrattualizzati. C’è bisogno, pertanto, di selezionare nuove figure, come previsto dall’originario bando indetto da Acse per l’assunzione di 15 operatori ecologici, per garantire il prosieguo delle attività connesse alla raccolta dei rifiuti urbani. Ricordo che le procedure di selezione del personale per conto di Acse Spa sono di competenza dell’Agenzia per il lavoro Tempi moderni. Ho voluto, in ogni caso, nel rispetto del principio di massima trasparenza, che le operazioni di sorteggio avvenissero alla presenza del nostro segretario generale, dott.ssa Paola Pucci, e del comandante della Polizia locale, Salvatore Dionisio”.