Nocera, Fosso Imperatore: firmata la convenzione tra il Comune e Coifim "Un accordo importante. Il presupposto per l’inizio di un percorso di sviluppo e di dialogo"

Questa mattina nella sala Giunta del Comune di Nocera Inferiore è stata firmata la convenzione con Coifim, il consorzio degli imprenditori di Fosso Imperatore.

Il documento è stato sottoscritto dal sindaco Manlio Torquato e da Alfonso Vicidomini, presidente Coifim.

Presenti la Segreteria Generale dell’ Ente, la Dott. Ornella Famiglietti, il dirigente del Settore Territorio e Ambiente, l’ ing. Gerardo Califano, gli assessori Antonio Franza, Mario Prisco e Raffaele Stella, membro del direttivo Coifim con delega ai rapporti con il Comune.

Soddisfatto Ii sindaco Manlio Torquato: "La firma di questa mattina porta a compimento un progetto di sviluppo economico che guarda lontano. Un percorso non semplice che ha visto questa amministrazione perseguire con costanza l’ obiettivo per lo sviluppo industriale di Nocera e dell’Agro”. Sulla stessa lunghezza d'onda il presidente Coifim Alfonso Vicidomini: “E’ stato raggiunto un accordo importante. Il presupposto per l’inizio di un percorso di sviluppo e di dialogo per la costruzione di un obiettivo comune”.