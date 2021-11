Nocera Inferiore celebra la giornata contro la violenza sulle donne Diverse le iniziative sul territorio

La città di Nocera Inferiore celebra la giornata contro la violenza sulle donne con diverse iniziative.

Le attività organizzate dall’ Amministrazione comunale, sono state promosse dalla consigliera comunale Manuela Citarella, presidente della Commissione Politiche Sociali e seguite dall’ Assessorato alle Attività Culturali del Comune di Nocera Inferiore.

La sera del 25 novembre saranno illuminati di rosso i luoghi simbolo della città: Palazzo Municipio, il Castello del Parco Fienga ,il Teatro Comunale Diana e la Biblioteca Comunale.

A piazza Cianciulli, lì dove c’ è la panchina rossa dedicata alle donne vittime di violenza, l’ Amministrazione comunale deporrà un fascio di fiori. A seguire alle ore 18.00 in piazza Diaz, è stato organizzato un Flash mob dal titolo: “L’ amore è un’altra storia”.

L’ evento è stato organizzato in collaborazione con l’ I.I.S Galizia. Nei prossimi giorni sono stati organizzati altri eventi per sensibilizzare la cittadinanza.Il 27 novembre alle ore 10.00, presso la Biblioteca Comunale, si terrà il convegno “ Un lato oscuro dei nostri tempi: il femminicidio” organizzato dall’ Associazione Futuri Orizzonti.Il 29 Novembre alle ore 10,00 presso la sala Polifunzionale Maiorino, si terrà il convegno “ La voce del silenzio” a cura dell’ associazione M.P Consulting.

L’ ultimo evento che chiude il calendario degli appuntamenti tematici è per martedì 30 Novembre. Presso il Parco giochi di Via Rea, sarà disputato un evento sportivo dal titolo: “ Quattro calci… alla violenza “a cura dell’ associazione MP Consulting. Parteciperanno le atlete della scuola di calcio femminile.