Nocera Inferiore: allerta alla popolazione per possibili colate di fango Le raccomandazione del Comune

Il sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato avvisa la popolazione che con comunicazione della Sala Operativa della Regione è pervenuto l'aggiornamento per la Classe di Rischio VI per frane e colate di fango con Stato di Allerta “Attenzione” e che permane la condizione di criticità arancione per il territorio comunale sino alle ore 18,00 di domani 28 novembre.

“Si invita pertanto la popolazione a tenersi a distanza dai corsi d’acqua, a non sostare nei pressi degli stessi, né ai piani terranei o in zone sottoposte agli stessi, né in abitazioni prospicienti ai corsi d’acqua, e comunque assuma condotte di prudenza, e distanziamento dagli alvei.

Per le zone montane, pedemontane e collinari la popolazione è invitata a prestare la massima attenzione, stante lo stato di "Attenzione"per il rischio frane e colate di fango” conclude la nota del sindaco.