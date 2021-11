Scafati, parte la mensa scolastica: iscrizioni e pagamenti online Si comincia lunedì 6 dicembre. La domanda di iscrizione on line è obbligatoria

Sarà erogato a partire da lunedì 6 dicembre il servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola primaria e dell'infanzia del Comune di Scafati, che sarà articolato mediante un sistema informatico. A partire da mercoledì 1 dicembre i cittadini che intendono usufruire del servizio dovranno collegarsi al sito web https://www6.eticasoluzioni.com/scafatiportalegen per procedere all’iscrizione dei propri figli al servizio “Refezione” e scaricare, dalla sezione “News”, la documentazione informativa sull’utilizzo del sistema.

“Come avevamo garantito - ha dichiarato il Sindaco Cristoforo Salvati - lunedì prossimo partirà il servizio mensa. Quest’anno abbiamo voluto rivoluzionare completamente le procedure per l’erogazione del servizio, optando per una modalità on line che consentirà agli utenti di gestire richieste e prenotazioni tramite una piattaforma, comodamente da casa, senza doversi necessariamente recare presso l’ufficio comunale di riferimento. L’obiettivo è semplificare le procedure per l’accesso al servizio, sgravando il personale comunale delle incombenze per l’espletamento degli adempimenti cartacei. I dipendenti dell’Ufficio scuola sono a a completa disposizione dei cittadini per eventuali informazioni. Ringrazio l’Assessore alla Pubblica istruzione, Alfonso Di Massa, per il grande impegno profuso, e i dirigenti scolastici per la collaborazione. Ringrazio la responsabile del Settore II “Servizi al cittadino”, Carmela Pauciulo, ed i dipendenti dell’ufficio scuola per il prezioso lavoro svolto”.

La domanda di iscrizione on line è obbligatoria per tutti i richiedenti. Coloro che non risulteranno iscritti non potranno, infatti, accedere al servizio.

“I bambini – ha aggiunto l’Assessore alla Pubblica istruzione, Alfonso Di Massa - che non risulteranno iscritti on line non potranno usufruire del servizio mensa. Chiediamo, pertanto, alle scuole di sollecitare i genitori ad effettuare le iscrizioni. Crediamo fortemente nel servizio educativo, pedagogico e sociale del servizio mensa e abbiamo voluto rivoluzionare le procedure per l’accesso al servizio nell’ottica di una modernizzazione complessiva della rete scolastica cittadina che intendiamo realizzare. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per far si che si potesse raggiungere questo obiettivo. Era prioritario per questa Amministrazione far partire il servizio, anche se con lieve ritardo. Avevamo, tra l’altro, preso un impegno con le mamme dei nostri studenti e lo abbiamo mantenuto”.