Scarica divano al Parco Archeologico: beccato dalle telecamere In corso accertamenti da parte della polizia locale

Beccato a scaricare un divano nell'area archeologica di Nocera Superiore. Gli accertamenti in corso da parte della Polizia Locale fanno il paio con la rabbia del sindaco di Nocera Superiore.

«Mi auguro che l’inciviltà di questa persona venga punita – dichiara Giovanni Maria Cuofano – disfarsi di un divano in questo modo, di notte, come un furfante, quando c’è un servizio gratuito per lo smaltimento degli ingombranti è davvero vergognoso, con l’aggravante di averlo abbandonato accanto ad uno dei nostri siti archeologici. Di fronte alla maggioranza dei cittadini rispettosi e responsabili c’è ancora una risicata minoranza che pensa di poter essere più furba degli altri, ma non è affatto così. Ancora una volta le telecamere della videosorveglianza urbana hanno funzionato a dovere – prosegue Cuofano – dando alla Polizia Locale una prova visiva dalla quale partire per le indagini».

Il servizio ingombranti a disposizione dei cittadini è gratuito ed è fruibile previa prenotazione al call center, anch’esso gratuito, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 ed il martedì e giovedì anche di pomeriggio, dalle 16 alle 18.

Il Numero Verde Gratuito da comporre per chiedere il ritiro a domicilio dei materiali ingombranti è l’800444088.