Scafati, formalizzata la prima delle trenta assunzioni autorizzate dalla Cosfel L'ingegner Angelo Maresca ha assunto servizio questa mattina a Palazzo Meyer

E’ stata formalizzata la prima delle 30 assunzioni (25 a tempo indeterminato e 5 a tempo determinato) autorizzate dalla Cosfel per l’anno 2021 che il Comune di Scafati dovrà effettuare entro il 31 dicembre. L’ing. Angelo Maresca, scafatese, assunto a seguito di una procedura di mobilità e proveniente dal Comune di Castellammare di Stabia, ha preso servizio questa mattina a Palazzo Meyer, assegnato al Settore VI “Lavori pubblici, Manutenzioni e Patrimonio”. Si tratta della prima delle 30 assunzioni che di recente la Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, organismo del Ministero degli Interni che autorizza le assunzioni e la spesa per il personale degli Enti comunali in predissesto e sotto piano di riequilibrio finanziario, ha autorizzato per l’anno 2021, accogliendo la richiesta del Comune di Scafati.

“Stiamo procedendo con celerità - ha dichiarato il Sindaco Cristoforo Salvati – per formalizzare entro il 31 dicembre tutte le 30 assunzioni autorizzate dalla Cosfel. Non intendiamo perdere questa preziosa opportunità per incrementare la disponibilità di risorse umane dell’Ente ed alleggerire il carico di lavoro del personale comunale, che da mesi sta lavorando con grande spirito di sacrificio per compensare i vuoti lasciati dai dipendenti andati in pensione negli ultimi due anni. Contiamo per la prossima settimana di contrattualizzare altri nuovi dipendenti, partendo dai dieci vincitori del concorso Ripam che sono stati assegnati al nostro Comune. Procederemo, poi, con le restanti assunzioni che definiremo, necessariamente, entro l’ultimo giorno dell’anno, nel pieno rispetto di quanto deliberato dalla Cosfel”.

“Siamo contenti – ha aggiunto l’Assessore al Personale, Annunziata Di Lallo - di poter contare da oggi sulla professionalità dell’ing. Maresca, che ha già lavorato in passato al Comune di Scafati, nello stesso settore al quale è stato assegnato. A lui va il nostro più sincero in bocca al lupo. Intanto stanno andando avanti le procedure per definire quanto prima le altre 29 assunzioni che dovremo effettuare entro fine anno. L’innesto di queste nuove unità lavorative rappresenterà davvero una boccata d’ossigeno per il nostro Ente, un obiettivo importantissimo che siamo riusciti a centrare con grandi sforzi grazie soprattutto all’impegno e alla determinazione del nostro Sindaco, Cristoforo Salvati, che ci ha sempre incoraggiati e supportati”.