Allagamenti a Scafati: Regione Campania assente alla conferenza dei servizi "Ci aspettiamo che tutti gli enti competenti, ad iniziare dalla Regione, facciano la loro parte"

Questa mattina, a Palazzo Meyer, si è tenuta la riunione della Conferenza dei servizi sul problema degli allagamenti convocata dal Sindaco Cristoforo Salvati. All’incontro erano presenti i referenti di Ente idrico campano, Gori Spa e Consorzio di bonifica, l’Assessore ai Lavori pubblici Pasquale Vitiello e i responsabili dei Settori VI “Lavori pubblici, Manutenzioni e Patrimonio” e VII “Energetica, Protezione civile, Datore di lavoro e Innovazione tecnologica”, arch. Erika Izzo e arch. Maurizio Albano. Assente la Regione Campania.

“Abbiamo avuto – ha spiegato il Sindaco Cristoforo Salvati - un primo proficuo confronto di tipo tecnico con i referenti di Gori, Ente idrico campano e Consorzio di bonifica, che ringrazio per la disponibilità e la collaborazione. Dopo l’incontro a Palazzo Meyer ci siamo trasferiti tutti in piazza Garibaldi per effettuare un sopralluogo. Era, infatti, necessario, che i tecnici dei vari enti convocati verificassero di persona lo stato dei luoghi dell’area più colpita dal problema degli allagamenti per definire azioni di intervento risolutive e, soprattutto, di immediata attuazione. Devo, intanto, prendere atto, dell’ennesima assenza della Regione Campania che, pur essendo stata inviata a partecipare, non è intervenuta. Siamo intenzionati ad andare fino in fondo per risolvere definitivamente il problema degli allagamenti a Scafati. Ci aspettiamo, ovviamente, che tutti gli enti competenti, ad iniziare dalla Regione, facciano la loro parte e non si sottraggano alle loro responsabilità attuando, quanto prima, tutti gli interventi necessari”.