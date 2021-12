Installate nuove caldaie in alcuni plessi scolastici di Roccapiemonte ?Il sindaco Carmine Pagano: "Continuiamo a fornire risposte ai cittadini"

Il Sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano e gli assessori Annabella Ferrentino e Roberto Fabbricatore comunicano che, in questi giorni, sono stati realizzati dalla ditta Voltaico Srl di Cava de Tirreni interventi di riqualificazione delle caldaie presso alcuni plessi scolastici afferenti all’Istituto Comprensivo “Mons. Mario Vassalluzzo” – CoMVass e in altre strutture dello stesso istituto scolastico si è provveduto all’installazione di nuove macchine per il riscaldamento.

L’intervento è stato effettuato grazie all’incessante impegno del Sindaco Carmine Pagano, degli assessori Ferrentino e Fabbricatore e dei dipendenti comunali dell’Ufficio Tecnico e dell’Ufficio Scolastico, che erano riusciti ad ottenere un finanziamento regionale per il valore di 141 mila euro per garantire la sostituzione, laddove necessario, delle caldaie presenti nei plessi scolastici.

Da lunedì sarà attiva la nuova caldaia installata presso la scuola dell'infanzia di via Carmine Pagano, è stato risolto un piccolo problema occorso alla caldaia del plesso di via Pigno, durante le festività natalizie si provvederà a installare la nuova caldaia alla scuola materna ed elementare della frazione Casali, successivamente si provvederà anche per la scuola di via Ferrentino.

Inoltre, l’Ufficio Tecnico del Comune di Roccapiemonte, grazie ad un ulteriore finanziamento ottenuto grazie ad un progetto realizzato nei mesi scorsi, sta provvedendo in questi giorni ad alcuni lavori di riqualificazione delle canne fumarie, specie per rimuovere eventuale presenza di amianto.

“La sicurezza dei nostri studenti è una delle priorità di questa Amministrazione. L’ottimo lavoro dell’ufficio tecnico, dei dipendenti comunali, unito a quello degli assessori, ha portato alla realizzazione di progettualità che sono stati ammessi a finanziamenti specifici, così da ottenere fondi per la riqualificazione delle nostre scuole e all’acquisto di nuovi strumenti per migliorare sempre di più le strutture. Un ringraziamento alla ditta Voltaico di Sabatino Ferrara che si è aggiudicato l’appalto che sta effettuando i lavori. Ai cittadini chiedo solo di avere pazienza. Non è facile ottenere tutto e subito, la burocrazia ha i suoi tempi che non tutti evidentemente conoscono. Un passo alla volta, come dico sempre, stiamo costruendo una Roccapiemonte decisamente migliore e con unico obiettivo: mettere il cittadino al centro della nostra azione amministrativa” ha detto il Sindaco Carmine Pagano.