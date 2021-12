"E-Labor" a Vallo della Lucania, Furore: "Opportunità per i giovani" Presentato il progetto che vuole avvicinare i talenti al mondo del lavoro

"L’Europa sta mettendo a disposizione molte risorse con i fondi strutturali e diretti. Sui fondi diretti abbiamo programmi importanti che hanno cambiato la generazione europea, come per esempio l’Erasmus, mentre sui fondi strutturali c’è il Fondo Sociale Europeo del Por Campania che ha permesso a questi giovani talenti di potersi esprimere; tutto questo è un classico esempio per vedere come di concreto i fondi europei vengono gestiti nei nostri territori e riescono a creare delle opportunità".

Così l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Mario Furore, intervenuto durante la presentazione del progetto “E-Labor Vallo: dai talenti all’impresa” tenutosi a Vallo della Lucania. "I giovani si aspettano tanto da questa Europa - ha detto - e come europarlamentare più giovane di questa legislatura, sento maggiormente su di me il peso di trasferire la loro voce in Europa. Ci stiamo dando molto da fare su questo. Nelle scorse settimane si è conclusa la conferenza sul futuro dell’Unione Europea che ha visto tantissimi giovani provenienti dai 27 Paesi membri venire a Strasburgo per discutere di ambiente, sviluppo sostenibile e agricoltura. I fondi - conclude l’europarlamentare - sono fondamentali per far rivivere le aree interne del Meridione anche attraverso il lavoro, un lavoro che possa portare questi ragazzi a non andare più via. Su questo, noi rappresentanti delle istituzioni al Sud dobbiamo fare e faremo la nostra parte", le parole dell'esponente politico pentastellato.